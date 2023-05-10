100 млн рублей с теплоснабжающей организации Таганрога потребовал взыскать поставщик газа

Финансовые претензии рассмотрят в Арбитражном суде Ростовской области Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области компания «Газпроммежрегионгаз Ростов-на-Дону» потребовала взыскать 100,6 млн рублей с теплоснабжающей организации Таганрога МУП «Городское хозяйство». Информацию об этом указали в электронной картотеке Арбитражного суда.

Судя по опубликованным данным, финансовые претензии от истца поступили 24 апреля. Материалы приняли к рассмотрению 2 мая. Слушания назначили на 1 июня 2023 года. Причины, по которым одно учреждение пытается отсудить деньги у другого, не указали.

Ответчика попросили представить письменный отзыв на поступивший иск и документы, подтверждающие возражения относительно заявленных требований.

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