В Ростовской области телефонный мошенник лишил пенсионерку 250 тысяч рублей

Женщина сама предоставила доступ к своему телефону. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Белокалитвинском районе Ростовской области 66-летняя женщина лишилась 250 тысяч рублей. Их украл со счета телефонный мошенник, сообщили в донской полиции.

По словам женщины, ей позвонил якобы сотрудник банка. Он предложил ей защитить ее вложения от возможных краж, рекомендовав ей установить специальное приложение и провести диагностику своих банковских счетов.

Испугавшись потерять свои сбережения, женщина скачала приложение, которое дало мошеннику удаленный доступ к ее смартфону. Злоумышленник продиктовал ей коды, которые она ввела, после чего он получил доступ к ее мобильному телефону и перевел все ее деньги на «безопасный счет», обещая вернуть их после диагностики. Когда женщина поняла, что попала в ловушку мошенников, она обратилась в банк и затем в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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