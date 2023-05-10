В Ростовской области в честь ветерана Великой Отечественной войны открыли "Парту героя"

Торжественное мероприятие состоялось в МБОУ Чалтырской СОШ № 1 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Чалтырь открыли "Парту героя" в честь ветерана Великой Отечественной войны Калуста Христофоровича Магояна. Торжественное мероприятие состоялось 9 мая в Чалтырской школе № 1. Об этом сообщили на странице школы. Отметим, что Калуст Христофорович отправился на фронт весной 1943 года. Он служил в пехоте и был автоматчиком-разведчиком. После серьезного ранения он был в контрразведке.

98-летний ветеран прошел боевой путь от Самбекских высот до Германии, где и встретил победу. Калуст Христофорович имеет множество наград.

На именной "Парте героя" есть информация о ветеране. Сидеть за ней будут учащиеся, которые имеют отличные успехи в учебе и принимают участие в жизни района и самой школы.

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