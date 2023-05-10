В Ростовском зоопарке красная мартышка удочерила отвергнутого детеныша другой самки

Зоологи тщательно наблюдают за состоянием семейства и создают для них все необходимые условия. Фото: Ростовский-на-Дону зоопарк

В Ростовском-на-Дону зоопарке красная мартышка удочерила детеныша другой самки. Об этом сообщили на официальной странице учреждения.

Красная мартышка Лизетта с материнским теплом и ответственностью приняла отвергнутую другой самкой малышку. Она стала ее выкармливать вместе со своим малышом.

- Так случилось, что другая самка - Иветта, живущая в группе, отказалась кормить свою новорожденную дочь, а Лизетта подобрала ее и приняла, как свою родную, которая появилась немного раньше, – объяснили в зоопарке.

Зоологи тщательно наблюдают за состоянием семейства и создают для них все необходимые условия. Также специалисты усилили рацион питания, ведь теперь маме необходимо заботиться сразу о двух детенышах.

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