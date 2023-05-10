В Ростовской области военных запаса призовут на сборы

Президент поручил главам муниципалитетов организовать необходимые условия для прохождения военных сборов
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области военнослужащих, которые находятся в запасе призовут на сборы. Соответствующий указ 10 мая подписал Владимир Путин.
Президент поручил главам муниципалитетов организовать необходимые условия для прохождения военных сборов граждан, которые находятся в запасе военных сил РФ, госохраны и ФСБ.
Указ президента вступает в силу со дня опубликования. Даты военных сборов не уточняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вышли с портретами ветеранов и душевными песнями: в Ростове с размахом отметили День Победы, несмотря на непогоду
Что случилось в Ростове 9 мая 2023 года: собрали полную картину событий