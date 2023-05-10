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НовостиОбщество10 мая 2023 17:13

В Ростовской области военных запаса призовут на сборы

Президент Российской Федерации подписал указ 10 мая
Лейла МИРИШОВА
Президент поручил главам муниципалитетов организовать необходимые условия для прохождения военных сборов

Президент поручил главам муниципалитетов организовать необходимые условия для прохождения военных сборов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области военнослужащих, которые находятся в запасе призовут на сборы. Соответствующий указ 10 мая подписал Владимир Путин.

Президент поручил главам муниципалитетов организовать необходимые условия для прохождения военных сборов граждан, которые находятся в запасе военных сил РФ, госохраны и ФСБ.

Указ президента вступает в силу со дня опубликования. Даты военных сборов не уточняются.

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