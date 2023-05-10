В Ростовской области военных запаса призовут на сборы

Президент поручил главам муниципалитетов организовать необходимые условия для прохождения военных сборов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области военнослужащих, которые находятся в запасе призовут на сборы. Соответствующий указ 10 мая подписал Владимир Путин.

Президент поручил главам муниципалитетов организовать необходимые условия для прохождения военных сборов граждан, которые находятся в запасе военных сил РФ, госохраны и ФСБ.

Указ президента вступает в силу со дня опубликования. Даты военных сборов не уточняются.

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