В Ростове-на-Дону сгорела квартира в многоэтажном доме

Пламя удалось потушить за полчаса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове сгорела квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло вечером 10 мая на улице 20 Линия, 33.

По предварительной информации, квартира начала полыхать около 18:50. Очевидцы, увидев дым, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных пламя охватило порядка 20 квадратных метров. Огонь удалось потушить спустя полчаса.

Как сообщили в пресс-службе, на месте ЧП работали 26 спасателей и 8 спецмашин.

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