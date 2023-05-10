В Багаевском районе отремонтировали детскую площадку после вмешательства прокуратуры

На игровой зоне не было безопасного покрытия, а снаряжения были повреждены Фото: Михаил ФРОЛОВ

В хуторе Арпачин отремонтировали детскую площадку после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили на сайте регионального ведомства.

Согласно опубликованной информации, детская площадка находилась в плохом состоянии. На ней не было безопасного покрытия, а все игровые снаряжения имели дефекты и были не пригодны. Однако, местная администрация не предприняла мер по решению возникшей проблемы. Прокуратура вынесла представление главе администрации.

- В суд было направлено исковое заявление об обязании привести площадку в надлежащее состояние. Судом исковые требования удовлетворены. Исполнение решения на контроле прокуратуры, – сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

100 млн рублей с теплоснабжающей организации Таганрога потребовал взыскать поставщик газа

Первое слушание должно состояться 1 июня 2023 года

(Подробности)