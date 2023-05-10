В Ростове на Шаумяна появились новые граффити

Фасады от Буденновского до Ворошиловского расписали стрит-артом Фото: Иван ВИСЛОВ

В центре Ростове появились новые граффити. Участники фестиваля уличного искусства расписали фасады на улице Шаумяна. Свои работы они опубликовали в соцсетях фестиваля "Месторождение".

Посмотреть их можно на участке от проспекта Буденновского до Ворошиловского. Больше всего уличные художники трудились над стенами заброшенных домов, расположенных на Шаумяна, 56 и 58. Но граффити появились и в других местах.

Главной целью фестиваля было отразить историю и мифологию места. На фасадах собрались красавицы-казачки, обитатели подземелий, ретро-автомобили, кошки. На некоторых стенах разместились старинные вывески и текстовые послания.

Основной площадкой для стрит-арта стали заброшенные дома. Также для художников важно развитие среды Ростова и осмысление его богатого культурно-исторического наследия.

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