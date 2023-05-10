В Ростове могут подорожать услуги погребения

Последний раз стоимость на ритуальные услуги поднимали в прошлом году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону могут подорожать услуги погребения. Соответствующая информация появилась на сайте городской администрации.

Согласно опубликованной информации, захоронение на Ростовском кладбище обойдется в 2 516 рублей — это на 11% больше, чем сейчас. На Северном кладбище стоимость также увеличится на 11%. Цена составит 1 516 рублей. Отметим, что стоимость увеличится и на других кладбищах.

При этом, на 12% возрастет доставка гроба и других необходимых вещей для погребения. С октября текущего года стоимость на эту услугу составит 3 463 рубля.

Отметим, что последний раз стоимость на ритуальные услуги поднимали в прошлом году.

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