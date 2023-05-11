В Таганроге центральный парк закроют на шесть часов 11 мая

В парке будет проводиться обработка деревьев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Таганроге центральный парк города закроют на шесть часов. Об этом сообщили 10 мая в Центре культурно-досуговой деятельности.

Согласно информации, в четверг, 11 мая, парк будет закрыт с 6 до 12 часов. В это время будет проводиться обработка деревьев. Поэтому жителям приморского города стоит заранее продумать свой маршрут. После завершения всех необходимых процедур, парк будет работать в обычном режиме.

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