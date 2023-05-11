Бронзовый монумент "Павшим за Родину" открыли в Усть-Донецком районе

Участники мероприятия почти память героев минутой молчания. Фото: правительство Ростовской области

В Усть-Донецком районе открыли бронзовый монумент "Павшим за Родину". Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Идея создания памятника появилась у родных военнослужащих, которые принимали участие в СВО. Власти Ростовской области тоже поддержали эту идею. Созданием монумента занимался скульптор Дмитрий Лындин. Ему удалось создать запоминающийся образ: четыре воина разных эпох - участник СВО, ветеран войн на Кавказе, «афганец» и солдат Великой Отечественной выходят из пламени взрыва в бессмертие.

На открытии памятника присутствовали ветераны боевых действий, юнармейцы, близкие военнослужащих, а также солдаты и офицеры, принимающие участие в СВО.

Завершилась церемония минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

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