В СИЗО Ростова и Новочеркасска пытались передать телефон и запрещенные вещества

В СИЗО Ростова-на-Дону и Новочеркасска пытались передать мобильные телефоны и запрещенные вещества Фото: Иван МАКЕЕВ

В СИЗО Ростова-на-Дону и Новочеркасска пытались передать мобильные телефоны. Об этом сообщили в ГУФСИН.

По информации ведомства, 5 мая сотрудники СИЗО-1 и СИЗО-2 при досмотре двух продуктовых посылок для заключенных обнаружили запрещенные предметы. Так, в рыбных консервах был спрятан небольшой мобильник с зарядным устройством, а в шоколадных конфетах сотрудники режимного учреждения обнаружили свертки с сильнодействующим веществом.

- По данным фактам проводится проверка, материалы которой будут направлены в правоохранительные органы, – уточнили в ведомстве.

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