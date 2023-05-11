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НовостиОбщество11 мая 2023 5:57

В СИЗО Ростова и Новочеркасска пытались передать телефон и запрещенные вещества

Предметы были спрятаны в рыбных консервах и конфетах
Лейла МИРИШОВА
В СИЗО Ростова-на-Дону и Новочеркасска пытались передать мобильные телефоны и запрещенные вещества

В СИЗО Ростова-на-Дону и Новочеркасска пытались передать мобильные телефоны и запрещенные вещества

Фото: Иван МАКЕЕВ

В СИЗО Ростова-на-Дону и Новочеркасска пытались передать мобильные телефоны. Об этом сообщили в ГУФСИН.

По информации ведомства, 5 мая сотрудники СИЗО-1 и СИЗО-2 при досмотре двух продуктовых посылок для заключенных обнаружили запрещенные предметы. Так, в рыбных консервах был спрятан небольшой мобильник с зарядным устройством, а в шоколадных конфетах сотрудники режимного учреждения обнаружили свертки с сильнодействующим веществом.

- По данным фактам проводится проверка, материалы которой будут направлены в правоохранительные органы, – уточнили в ведомстве.

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