В Таганрог вернулись командные парусные гонки

Фото: Елена Разина

В Таганроге в начале мая прошло Первенство России по парусному спорту в командных гонках. В соревнованиях приняло участие более 150 человек из 10 регионов России – от Калининграда до Владивостока. Участники в возрасте от 9 до 19 лет соревновались в 6 классах яхт.

- Девять лет такие первенства у нас не проводились, и стоило больших усилий, чтобы вернуть регату в Таганрог. В этом году мы увеличили линейку классов с трех до шести, ввели класс парусной доски, который так просили участники. Такие командные соревнования позволяют детям не только овладеть техникой управления яхтой, но и воспитать командный дух, - рассказал вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта, главный судья соревнований Вадим Механиков.

Проведение гонок значительно затруднилось в связи со сложными погодными условиями. 5 мая стояла абсолютно безветренная погода, и организаторам пришлось проводить танцевальные конкурсы, чтобы развлечь детей. А на второй день соревнований задул резкий северо-восточный ветер, который выгнал всю воду из залива. Поэтому гоночным комитетом было принято решение о проведении гонок в бухте Андреева.

- Эти соревнования хороши тем, что не требуют большой дистанции. Поэтому место проведения можно было перенести в бухту, - отметил Вадим Механиков. – Зато регата получилась интересной и прошла на глазах у зрителей, которые могли болеть за команды. В следующем году мы также планируем подавать заявку на проведение, и будем развивать инфраструктуру, чтобы устраивать соревнования любого уровня.

Фото: Елена Разина

Несмотря на погоду, мероприятие прошло зрелищно и качественно. 18 призеров получили кубки ручной работы и памятные дипломы.

Регата была организована Таганрогской Федерацией парусного спорта и яхт-клубом «5 причал» при поддержке Всероссийской Федерации парусного спорта, Федерации парусного спорта Ростовской области, Министерства спорта России, Министерства спорта Ростовской области, генерального партнера регаты банка ВТБ.

Организаторы выражают благодарность Цыганковой Анне Валентиновне, генеральному директору компании «Анитикет», партнеру соревнований.