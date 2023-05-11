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НовостиОбщество11 мая 2023 8:28

В Ростове на Западном ограничили движение по Малиновского и 2-й Краснодарской

Ангелина СКИБА
Большинство ограничений ввели до осени

Большинство ограничений ввели до осени

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Ростова-на-Дону предупреждают об ограничениях на 2-й Краснодарской и Малиновского. Информацию для водителей распространил городской департамент автодорог.

Ограничения будут действовать:

- до 10 июня на 2-й Краснодарской и Малиновского в районе строения № 169/5 В;

- до 11 сентября на 2-й Краснодарской от дома № 86 до бульвара Дружбы;

- до 20 ноября на 2-й Краснодарской (южная сторона) во дворах от Кирпичного до дома № 129.

С 12 июля до 20 ноября 2-ю Краснодарскую от Малиновского до дома № 163 перекроют для машин и пешеходов.

Добавим, также в Ростове на улице Пушкинской до 13 мая запретили ночную парковку транспорта. Машины на участке от Ворошиловского до Буденновского нельзя оставлять с 20 часов до 8 часов утра.

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