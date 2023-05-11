В Ростовской области в аварии пострадали мотоциклист и его пассажир

В аварии пострадал 33-летний мотоциклист, а также его 39-летний пассажир. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В среду, 10 мая, в 22.35 в городе Гуково Ростовской области попал в аварию мотоцикл «Сузуки», сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Авария произошла в районе дома №37 по улице Карла Маркса. По предварительным данным, мотоцикл съехал с дороги и оказался в кювете.

В аварии пострадал 33-летний мотоциклист, а также его 39-летний пассажир. С различными травмами их доставили в больницу.

Напомним, 10 мая 11-летний подросток был сбит автомобилем в Ростове, когда он выбежал из-за автобуса. Предварительно установлено, что водитель не смог заметить мальчика из-за автобуса, который загораживал ему обзор.

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