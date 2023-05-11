Администрация Таганрога потратит на закупку электробусов 460 миллионов рублей

Машины должны разгоняться до 50 км/час за 22 секунды. Фото: Дмитрий Кутепов

Администрация города Таганрога решила закупить 10 электробусов на общую сумму 460 миллионов рублей. Сведения об этом размещены на сайте Госзакупок.

В проекте контракта отмечается, что до 1 ноября 2023 года машины должны быть доставлены к зданию по улице Александровской,160, где располагается МУП «Трамвайно-троллейбусное управление».

В технической документации выставляется ряд требований к машинам. В частности, что они должны быть предназначены для перевозки не менее 85 пассажиров. Сидячих мест из которых — от 30 до 34. Одно место должно быть отведено для инвалида-колясочника. Они должны работать в температурном диапазоне от - 40 до +40 градусов. При этом иметь запас хода при +10 градусах — 90 километров, при - 30 — 60 километров. А также разгоняться до 50 км/час за 22 секунды. Располагать двухзонной системой климат контроля (отдельные для водителя и пассажиров).

Электробусы должны быть пригодны для безгаражного хранения.

Напомним, что департамент транспорта Ростова закупит двадцать новых электробусов, на общую сумму 924 миллиона рублей. Все они будут относиться к категории большого класса, низкопольные, оборудованные кондиционерами и предназначены для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В августе в Ростове появится четыре новых автобусных маршрута

Начиная с августа 2023 года, в Ростове появится еще четыре автобусных маршрута. Перевозчиков для трех из них уже выбрал департамент транспорта города. По четвертому идет процедура определения (подробности)