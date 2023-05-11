В Ростове доверчивая женщина отдала мошеннику 500 тысяч рублей

Правоохранители задержали 32-летнего местного жителя, который работал провайдером в одной из компаний. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове местная жительница обратилась в отделение полиции по Октябрьскому району с заявлением о мошенничестве, в результате которого ей был причинен ущерб более 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Сотрудники полиции оперативно задержали 32-летнего местного жителя, который работал провайдером в одной из компаний.

По данным полиции, злоумышленник познакомился с потерпевшей, пришедшей к нему для установки оборудования, и предложил ей заработать на приобретении «умных» колонок по заниженной цене. После того, как жертва согласилась, мужчина получил от нее 500 тысяч рублей. Затем он исчез, обещая закупить технику и продать ее с наценкой, после чего разделить прибыль с потерпевшей. Однако после нескольких дней женщина не смогла связаться с мошенником и поняла, что стала жертвой мошенника.

Согласно данным полиции, мужчина, которого задержали, не использовал полученные средства для выполнения своих служебных обязанностей, а вместо этого потратил их по своему усмотрению.

Кроме того, выяснилось, что он также участвовал еще в трех аналогичных преступлениях на территории города Ростова-на-Дону, в результате чего общий ущерб составил около 1,2 миллиона рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», его отправили под стражу.

Напомним, 66-летняя жительница Белокалитвинского района Ростовской области стала жертвой телефонного мошенника, который похитил у нее 250 тысяч рублей. Преступник выдавал себя за сотрудника банка и предложил женщине защитить ее сбережения от возможных краж, рекомендовав ей установить специальное приложение и пройти диагностику своих банковских счетов.

Полиция призывает граждан, пострадавших от торговца «умными» колонками, обратиться в дежурную часть отдела полиции № 5 по телефону: 8(863) 249-10-50.

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