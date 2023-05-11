Уведомления о прибытии мигрантов подделывала в Ростове начальница отделения почты

Адвокат подозреваемой заявила об отсутствии состава преступления Фото: Артем КИЛЬКИН

Начальнице одного из почтовых отделений Ростовской области оставили в силе условный срок в 2 года и 6 месяцев по делу об организации незаконной миграции. Об этом сообщили в Четвертом кассационном суде.

- Согласно приговору, подсудимую признали виновной в организации незаконного пребывания иностранных граждан (п. «а» части 2 статьи 3221 УК РФ), - говорится на сайте инстанции.

По данным следствия, специалист на работе имела доступ к программе по приему и отправке уведомлений о прибытии иностранцев. Материалы должны были поступать в управление по вопросам миграции ГУ МВД, но женщина проигнорировала это требование.

- Она оформила липовые уведомления и отрывные части к ним, нанесла оттиски печатей, подпись сотрудника почтового отделения и указала срок пребывания в России. Сведения передала другому лицу, - сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда.

Известно, что адвокат подозреваемой указывала на «несоответствие выводов суда и обстоятельств дела», а также просила вынести оправдательный приговор «в связи с отсутствием состава преступления».

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