Проходящих военные сборы в Ростовской области не будут отправлять в зону СВО

Продолжительность военного сбора не должна превышать 60 дней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области жители, которые призываются на военные сборы, не будут направляться в зону специальной военной операции. Это положение закреплено в законодательстве России, сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

Сборы проводятся ежегодно на территории области, при этом количество призываемых граждан, военно-ученые специальности и сроки проведения сборов определяются Министерством обороны России, отметил замглавы области.

— Например, в прошлом году к военным сборам на территории области были привлечены специалисты по ремонту и обслуживанию военной техники, — пояснил Вадим Валентинович. — Хочу отметить, что текст указа «О призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2023 году» идентичен тексту указа 2022 года, при этом все участники прошлогодних сборов не принимали участие в СВО.

Согласно действующему законодательству, продолжительность военного сбора не должна превышать 60 дней, а призыв граждан, находящихся в запасе, на учебные сборы не может происходить чаще одного раза в три года, за исключением граждан в резерве. Во время прохождения сборов военнообязанным сохраняются рабочие места, они имеют право на получение среднего заработка, оплату расходов на проезд к военкомату или пункту сбора и обратно, оплату жилья и командировочных. Кроме того, им предоставляется оклад в соответствии с их воинской должностью и званием.

Напомним, что военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров, выступая в студии радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8 FM, ответил на слухи о второй волне мобилизации. Он отметил, что опрос мобилизации вообще не стоит.

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