В российской сети кофеен запустили сбор безналичных чаевых Фото: Иван Макеев

В заведениях быстрого обслуживания Cofix заработал сценарий приема безналичных чаевых. Теперь в каждой из 280 кофеен благодарность можно оставить с помощью смартфона. Проект реализован при участии банка ВТБ.

В данном формате быстрого обслуживания оплата будет производиться на кассе. Также в систему добавлены гостевые экраны. С их помощью гости видят, какие блюда и напитки кассир добавил в заказ, а отображение QR-кода для оплаты чаевых стало органичным продолжением привычного сценария совершения заказа.

- Сервисы банка учитывают специфику бизнеса и адаптируют свои инструменты под работу конкретных заведений. Теперь в число наших партнеров входит сеть кофеен Cofix. Оставить безналичные чаевые в любом их заведении можно за минуту. Независимо от суммы такой вид благодарности всегда важен для сотрудников на рынке HoReCa, — пояснил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

В данный момент также идет работа над внедрением чаевых в мобильное приложение сети кофеен.