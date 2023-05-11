Праздники и осадки в Ростовской области не стали помехой для весенних полевых работ

Сейчас общая площадь всех посевов составляет 790 тысяч гектаров. Это на 43% превышает запланированные.

Вопреки майским праздникам и насыщенным осадкам, фермеры Дона, воспользовавшись солнечными днями, продолжают работу на полях, увеличивая площадь весеннего посева.

— В этом году погодные условия внесли свои коррективы в ход полевых работ, однако донские земледельцы, пользуясь погожими днями, продолжают весь комплекс полевых работ, — отметил первый замгубернатора Виктор Гончаров.

На текущий момент общая площадь всех посевов составляет 790 тысяч гектаров, что превышает 43% от запланированных объемов. Завершен посев ранних зерновых и зернобобовых, более 90% от плана уже выполнено, а посев поздних зерновых, технических культур и овощей активно продолжается.

Прошедшие дожди оказали положительное влияние на рост как озимых, так и яровых культур. На данный момент зерновыми и зернобобовыми засеяно 654 тысячи гектаров.

В центральной орошаемой зоне начат сев риса. Общая площадь посевов технических культур составляет почти 320 тысяч гектаров или 30% от плана. Закладка урожая овощей и картофеля уже прошла половину планируемого объема, а засеяно более семи тысяч гектаров.

Целинский район лидирует по объему засеянной площади, где яровые посеяны на 62 тысячах гектаров. Второе место занимают аграрии Песчанокопского района, где посевами будущего урожая занято более 50 тысяч гектаров. Сальский район замыкает тройку лидеров с засеянными 46,5 тысячами гектаров.

По данным донского минсельхоза, в Ростовской области имеется достаточное количество семян зерновых и зернобобовых культур, обеспечивающее 106% необходимого запаса. Семена пропашных культур были заготовлены в полном объеме.

Следует отметить, что подготовка к будущему урожаю началась еще осенью прошлого года, когда донские аграрии засеяли 2,9 млн гектаров озимыми культурами. На данный момент процесс подкормки минеральными удобрениями завершен на всей площади озимого клина. Кроме того, проводится планомерная химическая обработка посевов для борьбы со сорняками, болезнями и вредителями.

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