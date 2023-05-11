Количество планируемых МЭОКов в Ростовской области сократили до пяти

На Дону реализуют инвестпроекты по строительству пяти МЭОКов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области количество планируемых к возведению отходоперерабатывающих комплексов (МЭОКов) сократили до пяти. Уже работают три объекта, еще два должны ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Об этом сообщил глава донского МинЖКХ Сергей Сизиков.

- Реализуются инвестпроекты по строительству пяти МЭОКов. Три из них - Волгодонской, Мясниковский и Неклиновский - начали работу в 2021 году. Планировалось восемь объектов, но после расчетов число экокомплексовсократили до пяти. Это позволит к 2024 году достичь показателей федерального проекта «Комплексная система по обращению с ТКО», - прокомментировал Сергей Сизиков.

В Волгодонский МЭОК входят автоматизированный мусоросортировочный комплекс, площадка биокомпостирования, полигон ТКО и другие объекты. Мощность комплекса - 200 тыс. тонн/год.

На Неклиновском МЭОКе завершили I и II этапы строительства. Имеются полигон, весовая, сортировочный комплекс. В 2022 году запустили линию компостирования. Мощность - до 233 тыс. тонн/год.

На Мясниковском МЭОКе выполнили четыре этапа строительства. Возвели полигон, мобильную сортировку, хозяйственную зону, весовую, проезды. Мощность - до 800 тыс. тонн/год. Завершить объект намерены во второй половине 2024 года.

По Красносулинскому МЭОКу получено положительное заключение Главгосэкспертизы. В декабре 2022 года заключили договоры на подрядные работы и поставку оборудования. Работы должны завершить до конца 2023 года. Мощность комплекса составит до 250 тыс. тонн/год.

Проектно-сметную документацию Новочеркасского МЭОКа уже отправили на государственную экологическую экспертизу. Проект должны выполнить в рамках концессионного соглашения. Ожидаемая мощность - до 300 тыс. тонн/год.

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