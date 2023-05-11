Ростовчанам рассказали, что делать после укуса собаки

Животное может переносить различные инфекции, а также бешенство. Фото: Евгений САЗОНОВ

Жителям Ростовской области рассказали, что делать после укуса собак. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на хирурга Александра Гоева.

По словам специалиста, поврежденный участок кожи необходимо обработать обеззараживающими средствами. Отметим, что животное может переносить различные инфекции, а также бешенство.

- Укушенный участок промойте не просто водой, а раствором с дезинфицирующими свойствами. Затем полейте рану перекисью водорода, а кожу около раны смажьте йодом. После обработки наложите на рану марлевый тампон, но в ни в коем случае не вату. Не сдавливайте поверхность, закрепите бинтом или пластырем, – посоветовал Александр Гоев.

Отметим, что после оказания первой помощи пострадавшего необходимо сразу же отвезти к врачу. Чаще всего медики обрабатывают рану, а затем назначают прививку от бешенства и столбняка.

- Учитывая срок давности укуса, врач может перенаправить обратившегося к хирургу — для дальнейшего наблюдения и определения тактики лечения, — добавил медик.

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