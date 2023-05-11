Что известно о новом и.о. министра образования Ростовской области

Ранее Тамара Шевченко была заместителем министра. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Исполняющим обязанности министра образования стала Тамара Шевченко. Об этом сообщается на сайте правительства.

Шевченко родилась в Орловском районе. Получила высшее образование по специальности «Юриспруденция». Раннее она занимала должность заместителя министра культуры области, в последние годы — замминистра образования.

Напомним, с 2022 года министерство общего и профессионального образования возглавлял. В мае его назначили главой администрации Таганрога.

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