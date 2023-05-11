В Ростовской области повредили памятник «Спасибо деду за Победу!»

О повреждениях памятной композиции уже сообщили в администрацию района.Фото: координатор проекта Олег Кулешов.

В городе Белая Калитва Ростовской области неизвестные вандалы повредили памятную композицию «Спасибо деду за Победу!», сделанную из осколков снарядов и мин времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает газета «Наше время».

О том, что памятник оказался поврежден, стало накануне Дня Победы — 5 мая. Это заметил координатор проекта Олег Кулешов, занимавшийся созданием композиции.

— Среди цифр и цветов находились сделанные из военного металла кузнечик, скорпион, стрекоза, жук-олень, ящерица, бабочка, муравей и кобра. Внимательно присмотрелся к этим элементам и радужное настроение как рукой сняло. Кузнечика вандалы выдрали вместе с веточкой розы, к которой он был приварен, у скорпиона отломили хвост и клешни, у муравья сломали ус. Жука-оленя обезглавили, а кобру оставили без языка, — отметил Олег Васильевич.

О случившемся он уже сообщил в администрацию района.

Отметим, что памятник находится недалеко от въезда в город Белая Калитва в микрорайоне Заречный. Его установили в начале 2023 года. На ее создание ушло девять месяцев. Также они намерены сделать памятный знак с цифрами «1418». Именно столько дней длилась Великая Отечественная война.

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