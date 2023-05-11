Подозреваемый уже полностью признал свою вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

41-летнего жителя Ростова-на-Дону подозревают в жестоком нападении на родного отца. Сейчас мужчина находится ожидает суда под стражей, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Ростовской области.

- Дело завели по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), - прокомментировали в ведомстве.

По предварительным данным, в феврале 2023 года мужчина дома в состоянии опьянения напал на своего 66-летнего отца, а потом избил его руками и ногами. Пострадавший умер от травм.

- Подозреваемый уже полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в СК.

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