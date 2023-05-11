Ростовчанам объяснили причины ночных кошмаров

Специалист раскрыла значение плохих сновидений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Ростовской области объяснили, почему снятся ночные кошмары. Об этом психолог Евгения Пименова рассказала порталу NEWS.ru. Специалист объяснила, что подобные сны нельзя воспринимать дословно. Кошмар – это зачастую разногласия «между нашими различными частями».

Евгения Пименова привела пример, что одна часть хочет уволиться с работы и заняться творчеством, а другая говорит, что хобби не прокормит и не обеспечит хорошей жизни.

Большая часть конфликтов нами не осознается, мы можем их блокировать, но психика всегда найдет лазейку, в том числе в снах, — добавила специалист.

Кошмары не стоит воспринимать дословно, а расшифровать сновидения можно на основании индивидуальных смыслов. Например, кошмар про лес – метафора страха, а вода или земля – это мама. Бурная река может символизировать плохие мысли, а дом – безопасное место. Кроме того, ночные кошмары могут быть переработкой ярких переживаний, случившихся в течение дня.

В этом смысле сны скорее помогают нашей психике, делая часть работы, пока мы спим. Если во сне убегаем от надвигающегося цунами, то можем, например, интерпретировать это как то, что нам нужно принять какое-то важное решение, — поделилась эксперт.

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