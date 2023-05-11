Руководитель оборонно-промышленного предприятия в Батайске получил условный срок

Батайский городской суд признал его виновным.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Суд вынес приговор руководителю оборонно-промышленного предприятия в Батайске. По информации УФСБ по Ростовской области, это первый в России приговор по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа».
По версии следствия, руководитель АО "ОКТБ " Вектор" выполнял госзаказ по оборонной промышленности. В течение двух лет он умышленно завышал стоимость, включая в стоимость фиктивные затраты.
Когда об этом стало известно правоохранителям, силовики пресекли противоправную деятельность.
На основании материалов УФСБ России по Ростовской области вынесен первый в России приговор
Батайский городской суд признал его виновным. Сам подсудимый этого и не отрицал и возместил нанесенный ущерб. Вероятно, благодаря этому и смягчили приговор. Руководителю назначили наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет условно.
Приговор вступил в законную силу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области будут судить мужчину, повредившего памятник «Боевой славы»
Жителю одного из районов грозит до пяти лет лишения свободы