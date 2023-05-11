В Крыму у женщины после домашних родов умер малыш

Суд приговорил ее к полутора годам лишения свободы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Крыму у 31-летней местной жительницы после домашних родов умер ребенок. Об этом сообщает "КП – Крым".
Женщина во время беременности встала на учет в больницу, но наотрез отказалась от квалифицированной медпомощи. Суд установил, что женщина посещала врача, а также делала ультразвуковое исследование, где врач поставил диагноз "Тазовое прилежание плода и маловодие". Однако, уговоры врача не переубедили женщину рожать дома. Она нашла на сервисе объявлений девушку, которая позиционировала себя как «доула» – женщина, которая во время родов оказывает физическую и психологическую поддержку. Цена такой "помощи" – 35 тысяч рублей.
Ребенок на свет появился живым, но скончался буквально через полчаса из-за синдрома дыхательного расстройства. Мать задержали и возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину. Ее приговорили к полутора годам лишения свободы. Доулу осудили по статье "Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности".
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