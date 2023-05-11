В Волгодонске произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей

Авария произошла на проспекте Мира
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Волгодонске в произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 11 мая около 17:20 на проспекте Мира.
По предварительной информации, 38-летний водитель "Тойоты Корода" при повороте налево не уступил дорогу автомобилю "Фольксваген Пасат", который двигался во встречном направлении. В результате машины столкнулись. Из-за чего вторая иномарка врезалась в "Сузуки Джимини".
- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, проводится проверка, – сообщили в ведомстве.
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