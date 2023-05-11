Четырехлетняя девочка из Ингушетии пришла в себя после жестоко избиения матери

Малышка по-прежнему остается в реанимации
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Четырехлетняя малышка из Ингушетии пришла в себя после жестокого избиения матери. Об этом сообщает "КП – Ставрополь" со ссылкой на главу республики Махмуда-Али Калиматова.
По словам главы Ингушетии, несмотря на положительную динамику, состояние девочки остается тяжелым.
Отметим, что о жутком инциденте стало известно 29 апреля. Малышку в жутком состоянии привезли в Детскую республиканскую клиническую больницу. Медики сообщили о тяжелых травмах в полицию, и правоохранители стали разбираться в ситуации. Выяснилось, что девочка пострадала от рук матери. Семья состояла на учете, как неблагополучная. Девочку не раз замечали с ссадинами и синяками, но родители придумывали отговорки.
В отношении матери возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".
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