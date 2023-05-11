Вдова убитого на Кубани аниматора обратилась к экстрасенсам Фото: Евгения ГУСЕВА

На Кубани вдова убитого аниматора обратилась к экстрасенсам, чтобы восстановить справедливость. Об этом сообщает "КП – Кубань".

Отметим, что жестокое убийство 19-летней девушки и 37-летнего мужчины шокировало всю Россию. С первого дня исчезновения аниматоров все пытались помочь в поисках. Люди до последнего верили, что они найдутся живыми. Спустя несколько дней выяснилось, что с ними расправились за 190 тысяч рублей.По подозрению в жутком убийстве задержали троих мужчин. Один из них был судим за создание ОПГ.

Семьи и близкие погибших надеются, что каждый из злоумышленников понесет наказание по всей строгости закона. Неравнодушные создали петицию. За трое суток ее подписали уже 30 тысяч человек.

Кроме того, вдова убитого аниматора обратилась за помощью к экстрасенсам. Женщина хочет детально восстановить трагические события той злополучной ночи.

Напомним, сейчас расследование уголовного дела продолжается, назначены экспертизы.

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