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НовостиОбщество11 мая 2023 20:46

Жителей Новочеркасска ждет экопраздник

Мероприятие состоится в субботу 11 мая
Лейла МИРИШОВА
Мероприятие состоится в субботу 11 мая

Мероприятие состоится в субботу 11 мая

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для жителей Новочеркасска подготовили экопраздник. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

В субботу, 13 мая, гостей и жителей города в 12 часов приглашают в эколого-биологический центр. Для участников мероприятия подготовят интересные мастер-классы, катание на лошадях, а также чаепитие с самоваром.

Отметим, что праздник посвящен экологии и раздельному сбору мусора. В администрации уточнили, что за два килограмма вторсырья каждый получит лотерейный билет. Его будут принимать с 11 до 13 часов.

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