Северо-Кавказский филиал ФГУП «УВО Минтранса России» отметит 20 лет успешной работы

Алексей Крошнев, директор Северо-Кавказского филиала ФГУП «УВО Минтранса России». Фото: пресс-служба Северо-Кавказского филиала ФГУП «УВО Минтранса России»

Северо-Кавказский филиал был основан в 2003 году. И в этом году предприятие отмечает 20-летний юбилей. Основными задачами ведомственной охраны Министерства транспорта являются защита и охрана объектов транспортной инфраструктуры региона. В сфере ответственности предприятия находится значительная часть Южного федерального округа и весь Северо-Кавказский федеральный округ.

По словам директора Северо-Кавказского филиала Алексея Крошнева, забота о безопасности элементов транспортной инфраструктуры нашей страны – важнейшая, стратегическая задача. А ее успешная реализация - залог безопасности России.

В филиале трудятся около 2000 человек. Каждый из них проходит обязательную аттестацию, а также многочисленные проверки уровня готовности, сдает тесты на знание нормативно-правовой базы, спортивные нормативы.

- Хочу поблагодарить коллектив филиала предприятия за ответственность, бдительность, профессионализм, который каждый из вас проявляет на своем рабочем месте. Хочется выразить поддержку, пожелать удачи, мужества, стойкости и сил всем тем, кто сегодня в рядах Вооруженных Сил России бьется с нацизмом в ходе специальной военной операции. А всем нам я желаю мирного неба над головой, благополучия и счастья в каждой семье! - поделился Алексей Крошнев.

Северо-Кавказский филиал - надежный работодатель. По отношению к каждому работнику неукоснительно соблюдаются нормы трудового права: стабильно выплачивается заработная плата, осуществляется социальная поддержка, работает Профсоюзная организация. Каждый работник имеет четко регламентированный рабочий график, дополнительные льготы, возможности лечения и оздоровления.

На базе филиала в 2015 году создан Учебный центр. В его стенах проходят обучение по 26 направлениям и аттестуются работники предприятия и сторонних организаций.