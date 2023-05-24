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НовостиОбщество24 мая 2023 11:51

В Ростове специалисты отметили три самых жарких района

Аналитиками обработаны данные спутников за август 2022 года
Ирина МЕЛЬНИЧЕНКО
Спастись от жары в городе помогают растения, водоемы, большие незастроенные пространства.

Спастись от жары в городе помогают растения, водоемы, большие незастроенные пространства.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стали известны территории Ростова, где находиться летом тяжелее всего. Специалисты исследовали температуру поверхностей в разных точках города, и, оказалось, что она здорово разнится. Об этом сообщают аналитики лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК.

- В Ростове наименее комфортными для пребывания оказались территории рядом с Северо-Западной промзоной и промзоной в Первомайском районе, а также пространство, расположенное возле вокзала Ростов-Главный, - отметили специалисты. - Объясняется все просто: обилием транспорта и плотной застройкой.

Интересно, что в самых прохладных и жарких городских местах разница в температуре может достигать чуть ли не 20 градусов.

Чтобы «понизить градус», рекомендуется высаживать много растений, оставлять больше пространства между зданиями, использовать специальные термозащитные материалы. А еще прохладу дают водоемы, поэтому чем больше их бывает в городах, тем лучше.

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