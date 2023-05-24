На трассе под Азовом мотоциклист погиб в ДТП

Двухколесный транспорт превратился в груду металлолома. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Под Азовом 39-летний мужчина насмерть разбился в аварии. По информации УГИБДД по Ростовской области, ДТП случилось около 17 часов 24 мая.

По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем машины "Лада Приора" ехала по автодороге Азов-Староминская. На 8-м километре она свернула налево, не увидев мчащегося мотоциклиста. Завершить маневр автомобилистка не успела. Встречный байкер на "Ямахе" на полном ходу врезался в легковушку.

После столкновения мотоцикл отбросило в сторону. Двухколесный транспорт превратился в груду металлолома. У машины поврежден лишь правый бок, на который пришелся удар.

- В результате ДТП 39-летний мужчина скончался на месте от полученных травм, - добавили в ведомстве.

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