Юные ростовчане вошли в число лучших на Всероссийском фестивале-конкурсе «Каскад успеха»

Ребята получили звания Лауреатов 1 и 2 степени. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Юные таланты Ростова вошли в число лучших на Всероссийском фестивале-конкурсе «Каскад успеха». Об этом сообщили на сайте городской администрации 24 мая.

Участники Детской школы искусств им. А.П. Артамонова успешно выступили на Всероссийском конкурсе. Номера юных ростовчан не оставили равнодушным жюри. Отметим, что мероприятие проходило в городском культурно-досуговом центре Батайска. В конкурсе участвовали около 30 коллективов из Ростовской области, Краснодарского края и Луганской Народной Республики.

- 11 номеров ансамбля удостоили званий лауреатов 1 и 2 степеней, - сообщили в администрации.

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