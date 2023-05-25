На Дону свыше 242 тысяч избирателей приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

Фото: предоставлено пресс-службой "Единой России"

С 22 по 28 мая в Ростовской области проходит электронное предварительное голосование «Единой России». Своими голосами избиратели определяют тех, кого партия выдвинет на выборы в донской парламент нового созыва.

За первые 3 дня выбор сделали свыше 242 тысяч донских избирателей. В 2023 году предварительное голосование перешло полностью в дистанционный формат, с использованием защищенной онлайн-платформы pg.er.ru.

Вместе с избирателями проголосовал председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко. Он посетил один из информационно-консультативных центров предварительного голосования, которые работают по всей Ростовской области.

- Обращаюсь к жителям области с просьбой принять участие в процедуре предварительного голосования и вместе с партией определить наиболее достойных кандидатов в Законодательное Собрание Ростовской области, - призвал Александр Ищенко.

Фото: предоставлено пресс-службой "Единой России"

За ходом процедуры наблюдает оргкомитет предварительного голосования. Член оргкомитета, главный редактор областной газеты «Молот» Каролины Стрельцовой отметила, что процедура публичного отбора мотивирует участников к активной работе.

- Кандидаты получают возможность выстроить свою избирательную кампанию задолго до выборов. В период предварительного голосования они могут детально изучить свой избирательный округ, выявить те вопросы, которые здесь наиболее важны, чтобы затем сформулировать и представить избирателям конкретный план действий, - поясняет журналист.

Кандидаты предварительного голосования подготовили предложения по развитию экономики и социальной сферы всего региона и муниципалитетов. Общей темой стала поддержка мобилизованных и добровольцев, а также членов их семей. В свою очередь, жительницы Дона, чьи супруги проходят службу в зоне СВО, тоже присоединились к голосованию, например, Екатерина Пархоменко в Новошахтинске.

Приоритеты и идеи кандидатов оказались близки представителям самых разных профессий и сфер: среди избирателей есть работник модернизируемого по народной программе «Единой России» Азовского музея-заповедника Светлана Сушкова, участник гуманитарной миссии на Донбассе Артем Седов, почетный донор России Андрей Тарасов, главный врач Егорлыкской ЦРБ Роман Кучма (медучреждение отремонтировано при содействии депутатов «Единой России» Законодательного Собрания).

Последний день регистрации избирателей на платформе pg.er.ru – ближайшая пятница, а само предварительное голосование завершится 28 мая.