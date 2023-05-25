26 и 27 мая в Ростовской области вновь ожидаются ливни с грозами и ветром до 20-23 м/с

Во время стихии лучше держаться в стороне от деревьев и слабоукрепленных конструкций Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

26 и 27 мая местами по Ростовской области вновь ожидаются ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20-23 м/с. В связи с этим в регионе сохраняется штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе донского управления МЧС.

Жителей Дона просят быть предельно внимательными и осторожными в непогоду. Во время стихии лучше держаться в стороне от деревьев, рекламных щитов, раскачивающихся вывесок, легких мачт и других слабоукрепленных конструкций.

Опасно подходить к оборванным проводам. Если будут происходить перепады электричества в домах, следует отключать все электроприборы. При любых чрезвычайных происшествиях нужно обращаться по номеру «112».

Напомним, 25 мая сильный дождь прошел в Ростове-на-Дону. Глава администрации Алексей Логвиненко рассказал, что на улицах города во время непогоды дежурили спасатели со спецтехникой, а коммунальщики и дорожники особенно внимательно следили за состоянием ливневок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону ливень смыл с дороги разметку и асфальт

После этого городскую «зебру» назвали «умным наноасфальтом» (подробности)