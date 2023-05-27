В Ростове после ливня с улиц и домовладений откачали 1,3 тысячи кубометров воды

13 человек пожаловались на подтопления Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове после ливня с градом, который прошел 26 мая, с улиц и территорий домовладений откачали 1340 кубометров воды. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Принятые оперативные меры позволили к 27 мая полностью ликвидировать последствия всех 23 происшествий. Спасателями с территорий и домовладений откачано 1340 куб. литров воды, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что вчера от жителей донской столицы в диспетчерскую службу «112» поступило 23 звонка. 13 человек пожаловались на подтопления, еще 10 - на падения деревьев и крупных веток.

К работе по откачке воды привлекли спасателей управления по делам ГО и ЧС, аварийные бригады районных администраций и коммунальщиков. Всего - 726 человек и 343 единицы техники.

Добавим, во время непогоды в 18 опасных местах, наиболее подверженных затоплению, дежурили 8 расчетов спасателей и аварийные бригады районных администраций. Выпало более 20 мм осадков.

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