20-летнего жителя Морозовска заподозрили в жестоком убийстве и попытке запутать следствие

Молодой человек ожидает суда под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в жестоком убийстве заподозрили 20-летнего жителя Морозовска. Молодой человек теперь предстанет перед судом, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.

- Было возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Задержанный признался во всем еще во время допроса. Материалы уже передали в суд для рассмотрения по существу, - говорится на сайте ведомства.

По данным СК, в марте 2023 года молодой человек выпивал с 45-летним знакомым, в какой-то момент вспыхнул конфликт. Парень набросился на своего обидчика, сильно избил его руками и ногами, в том числе по голове, а потом задушил.

Известно, что подозреваемый пытался скрыть преступление: перенес тело умершего в заброшенное строение, а своим родственникам рассказал выдуманную историю. Предполагаемый преступник надеялся на алиби, но следствие обмануть не получилось.

Сейчас обвиняемый находится под стражей, ожидая судебных слушаний.

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