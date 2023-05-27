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НовостиСпорт27 мая 2023 18:22

Спортсмен из Ростова одержал победу на Российско-Китайских молодежных летних играх

Молодой человек оказался лучшим из лучших в индивидуальном зачете
Ангелина СКИБА
Молодежные летние игры сейчас проходят в Чунцине (КНР). Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

Молодежные летние игры сейчас проходят в Чунцине (КНР). Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

Спортсмен из Ростова-на-Дону Артем Петров одержал победу на IX Российско-Китайских молодежных летних играх. Об этом в социальных сетях сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- В состав сборной команды России по спортивной борьбе (греко-римская) вошел ростовчанин Артем Петров, который стал победителем в индивидуальном зачете. Артем провел три поединка и во всех одержал победу, - сообщил Алексей Логвиненко.

Глава администрации поздравил самого спортсмена, а также его тренеров Арташеса Закаряна и Андрея Кузнецова.

Добавим, Российско-Китайские молодежные летние игры сейчас проходят в Чунцине (КНР). Соревнования начались в конце прошлой недели и должны завершиться 27 мая.

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