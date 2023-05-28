В воскресенье ростовчан ждут переменная облачность и небольшой дождь

Столбики термометров поднимутся до +25 градусов
Фото: Лейла МИРИШОВА
В воскресенье жителей Ростова-на-Дону ждет переменная облачность и кратковременные осадки. Об этом сообщили на сайте Росгидрометцентра.
Так, 28 мая в донской столице синоптики прогнозируют облачную погоду. Днем воздух в городе прогреется до +25 градусов и пройдет небольшой дождь. Вечером столбики термометров опустятся до +17 градусов. Порывы ветра достигнут всего двух метров в секунду.
Отметим, что рабочая неделя начнется с дождей и пасмурной погоды.
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