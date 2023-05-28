В Неклиновском районе сгорела хозяйственная постройка

Пламя за считанные минуты охватило порядка 60 квадратов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Неклиновском районе произошел пожар в хозпостройке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП случилось в селе Бессергеновка на улице Абрикосовой 27 мая.

По предварительной информации ведомства, строение начало гореть около 9:30. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Пламя охватило порядка 60 квадратных метров. Полностью потушить постройку удалось спустя 20 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

- На месте ЧП работали девять спасателей и три спецмашины, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)