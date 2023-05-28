Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 мая 2023 7:05

В Неклиновском районе сгорела хозяйственная постройка

Пламя за считанные минуты охватило порядка 60 квадратов
Лейла МИРИШОВА
Пламя за считанные минуты охватило порядка 60 квадратов

Пламя за считанные минуты охватило порядка 60 квадратов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Неклиновском районе произошел пожар в хозпостройке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП случилось в селе Бессергеновка на улице Абрикосовой 27 мая.

По предварительной информации ведомства, строение начало гореть около 9:30. Очевидцы сразу же вызвали спасателей. Пламя охватило порядка 60 квадратных метров. Полностью потушить постройку удалось спустя 20 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

- На месте ЧП работали девять спасателей и три спецмашины, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове из-за пожара в многоэтажке эвакуировали 30 человек, в том числе пятеро детей

По предварительным данным, пострадали пенсионерка и девятилетняя девочка

(Подробности)