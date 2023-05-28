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НовостиОбщество28 мая 2023 8:33

В Ростовском зоопарке в День защиты детей юных посетителей угостят бесплатным мороженым

Ребят также ждет праздничный концерт и показательные кормления животных
Лейла МИРИШОВА
Ребят также ждет праздничный концерт и показательные кормления животных

Ребят также ждет праздничный концерт и показательные кормления животных

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовском-на-Дону зоопарке в День защиты детей ребят будут угощать бесплатным мороженым. Об этом сообщили на официальной странице зоосада.

Так, 1 июня юных посетителей ждут с 10 до 14 часов, пройдет праздничный концерт, где выступят вокальные и танцевальные коллективы. Также для ростовчан подготовили интерактивные площадки и ярмарки.

В 13 часов желающие смогут посмотреть на показательные кормления. А после рядом с «сухим фонтаном» пройдет конкурс на лучший детский рисунок на асфальте.

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