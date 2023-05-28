МЧС продлило штормовое предупреждение из-за непогоды в Ростовской области

Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщили в региональном ведомстве.
По прогнозам синоптиков, 28 мая и в течение суток 29 мая на территории донского региона ожидаются сильные дожди, град и гроза. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.
Отметим, что при непогоде по возможности лучше остаться дома, а также соблюдать технику безопасности. Не стоит оставлять автомобили рядом с плохо закрепленными конструкциями.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт рассказал, угрожает ли сельскому хозяйству мароккская саранча, личинки которой нашли в Ростовской области
Насекомое считается особо опасным вредителем