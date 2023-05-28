МЧС продлило штормовое предупреждение из-за непогоды в Ростовской области

Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за непогоды. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

По прогнозам синоптиков, 28 мая и в течение суток 29 мая на территории донского региона ожидаются сильные дожди, град и гроза. Порывы ветра достигнут 23 метров в секунду.

Отметим, что при непогоде по возможности лучше остаться дома, а также соблюдать технику безопасности. Не стоит оставлять автомобили рядом с плохо закрепленными конструкциями.

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