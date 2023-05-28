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НовостиОбщество28 мая 2023 19:18

Ростовская область получит больше 53 млн рублей на обустройство эвакуированных граждан из Херсона

Средства пойдут на финансирование по размещению, уходу и питанию вынужденных переселенцев
Лейла МИРИШОВА
Для Ростовской области выделили больше денег, чем для других субъектов.

Для Ростовской области выделили больше денег, чем для других субъектов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовская область получит свыше 53 млн рублей на обустройство эвакуированных граждан. Соответствующая информация появилась на официальном сайте опубликования правовых актов.

На выделенные средства региону необходимо обеспечить нужды по размещению, питанию, уходу и медикаментами вынужденных переселенцев.

Отметим, что для Ростовской области выделили больше денег, чем для других субъектов. Например, в Крым направили 47 млн рублей, а в Краснодарский край еще 43 млн рублей.

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