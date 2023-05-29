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НовостиОбщество29 мая 2023 5:30

В СИЗО Ростова пытались передать сгущенное молоко «с сюрпризом»

При осмотре посылки сотрудники режимного учреждения нашли запрещенные вещества
Лейла МИРИШОВА
При осмотре посылки сотрудники режимного учреждения нашли запрещенные вещества

При осмотре посылки сотрудники режимного учреждения нашли запрещенные вещества

Фото: Иван МАКЕЕВ

В СИЗО Ростова-на-Дону пытались передать сгущенное молоко «с сюрпризом». Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, 25 мая одному из заключенных хотели передать продуктовую посылку. При досмотре передачи в сгущенном молоке сотрудники режимного учреждения увидели подозрительные вкрапления. Продукт изъяли на проверку наличия наркотиков.

- В действиях гражданина, передавшего посылку, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Гражданин и изъятые вещества переданы сотрудникам полиции, - сообщили в ведомстве.

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