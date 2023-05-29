В СИЗО Ростова пытались передать сгущенное молоко «с сюрпризом»

При осмотре посылки сотрудники режимного учреждения нашли запрещенные вещества Фото: Иван МАКЕЕВ

В СИЗО Ростова-на-Дону пытались передать сгущенное молоко «с сюрпризом». Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, 25 мая одному из заключенных хотели передать продуктовую посылку. При досмотре передачи в сгущенном молоке сотрудники режимного учреждения увидели подозрительные вкрапления. Продукт изъяли на проверку наличия наркотиков.

- В действиях гражданина, передавшего посылку, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Гражданин и изъятые вещества переданы сотрудникам полиции, - сообщили в ведомстве.

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