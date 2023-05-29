В Ростове поздним вечером сгорел гараж

Пламя охватило порядка шести квадратов Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Ростове-на-Дону поздним вечером сгорел гараж. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 28 мая на улице Страны Советов.

По предварительной информации ведомства, гараж загорелся около 23:00. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. За считанные минуты пламя охватило около шести квадратных метров. Огонь удалось потушить за 15 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали шесть спасателей и две спецмашины.

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Сохраняется угроза распространения огня

(Подробности)