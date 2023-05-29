В понедельник в Ростове весь день будут идти дожди

Дожди будут идти в донской столице почти всю неделю Фото: Лейла МИРИШОВА

В понедельник в Ростове-на-Дону целый день идут дожди. Об этом сообщили на сайте «Гисметео».

Так, 29 мая, в городе с утра и до самого вечера будет идти дождь. Днем температура воздуха составит +20 градусов, а вечером столбики термометров опустятся до +18. Порывы ветра в этот день достигнут десяти метров в секунду.

Отметим, что региональное МЧС объявило штормовое предупреждение из-за непогоды на территории Ростовской области. Так, в муниципалитетах ожидаются ливни, гроза, град и шквалистый ветер до 23 метров в секунду.

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(Подробности)